Violenza su minori, arrestato bidello

Un insospettabile bidello riminese è stato arrestato dalla squadra mobile di Forlì per violenza sessuale su minorenni, adescamento e maltrattamenti in famiglia.

Per questi ultimi due reati è indagata a piede libero anche la moglie, 34 anni. Il 35enne avvicinava le sue vittime a eventi organizzati in centri commerciali e altri locali pubblici romagnoli, dove si tenevano manifestazioni e spettacoli con la presenza di noti dj, youtuber e influencer. Si presentava come una persona inserita nel mondo dello spettacolo, esperto nel montaggio di video musicali. Così riusciva a conquistare la fiducia dei giovani, e si offriva di presentare loro vip, di aiutarli nella realizzazione e pubblicazione di video su social network e quindi di diventare popolari, assicurando la possibilità di salire su palcoscenici durante eventi e competizioni musicali. L'indagine, partita a marzo, ha permesso di accertare due episodi di violenza sessuale e diversi altri adescamenti in alcuni comuni della Romagna.