Il Premio Artusi al direttore della Fao

(ANSA) - FORLIMPOPOLI (FORLÌ-CESENA), 19 NOV - Il Direttore generale della Fao, José Graziano da Silva, riceverà sabato 24 novembre a Forlimpopoli il 'Premio Artusi 2018', la cui consegna avverrà nella chiesa dei Servi a conclusione della Festa Artusiana dopo una riflessione su cibo, risorse e fame in ambito mondiale.

Da Silva è impegnato da circa trent'anni sui temi della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale dell'agricoltura ed è artefice del programma 'Fame Zero' in Brasile, introdotto nel 2003 per garantire il diritto di accesso ai prodotti alimentari di base e per sradicare la fame nel Paese più popoloso del Sudamerica. Da Silva è stato premiato dal Comitato scientifico di Casa Artusi "per l'impegno profuso con grande efficacia e coerenza, sia alla guida della Fao sia nell'ambito del progetto brasiliano 'Fame Zero', per la lotta contro la fame e la malnutrizione".