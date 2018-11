'Black Friday' alla Fondazione Toscanini

Il 'Black Friday', la giornata dell'anno in cui si è diffusa la consuetudine di vendere a prezzi molto scontati ogni genere di prodotti, sia attraverso i giganti dell'e-commerce sia nei più tradizionali negozi, arriva anche alla Fondazione Arturo Toscanini di Parma.

Solo venerdì 23 novembre i biglietti per ogni concerto disponibile alla vendita potranno essere acquistati da chiunque alla tariffa 'Giovani Under30', con uno sconto che va dal 25-30 al 40% a seconda del settore e prezzo prescelti. E' possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ogni singolo concerto. Le stesse condizioni sono offerte sulla piattaforma Internet della Fondazione www.biglietteriatoscanini.it, a condizione che l'operazione avvenga tra le 00.00 e le 23.59 dello stesso giorno. Per gli studenti universitari e chi ha meno di 30 anni, cioè chi gode già di una tariffa agevolata, il prezzo del singolo biglietto scende a 10 euro, a condizione che venga mostrata carta d'identità o tesserino universitario.