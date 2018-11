Conclusa bonifica ordigno nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Si sono concluse alle 12.53 le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato durante lavori di scavo nell'alveo del fiume Savena a Rastignano, frazione del comune di Pianoro alle porte di Bologna, nei pressi del civico 12 di via del Pero. La viabilità è stata ripristinata e tutti i cittadini che si sono dovuti allontanare a scopo precauzionale dalla cosiddetta 'danger zone' hanno ricevuto il via libera per rientrare nelle proprie abitazioni.

Nell'evacuazione sono state coinvolte circa 7.000 persone tra i comuni di Bologna, Pianoro e San Lazzaro di Savena. Del disinnesco della bomba d'aereo dal peso di 100 libbre di fabbricazione americana - e in pessime condizioni di conservazione - si è occupato il reggimento genio ferrovieri dell'Esercito di Castel Maggiore. Tutta l'operazione è stata coordinata dalla prefettura di Bologna. L'evacuazione ha riguardato i residenti nel raggio di 1.500 metri, dove è stata anche vietata la circolazione.