Cioccoshow chiude con 150.000 visitatori

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Chiude confermando i 150.000 visitatori dello scorso anno in Piazza XX Settembre la 14/a edizione di Cioccoshow di Bologn che registra la "soddisfazione" di Cna Bologna promotrice della kermesse e Bf Servizi, organizzatrice, per il "doppio degli espositori", rispetto al 2017 e "spazi più ampi e fruibili per il pubblico".

Il massimo delle presenze, spiega Alberto De Leonardis di Bf Servizi, si è avuto sabato alla "Ciocconight con migliaia di ragazze e ragazzi a ballare al dj set di Rudy Zerbi. Molto divertente e partecipato il Guinness del mosaico di cioccolato più grande del mondo e grande partecipazione al Laboratorio artigianale di pasticceria coordinato dal maestro Renato Zoia".

Il prossimo anno, spiegano Cna Bologna e BF Servizi, "saranno quindici anni del Cioccoshow e penseremo a proposte speciali.

Intanto i nostri cioccolatieri saranno sempre più internazionali partecipando in primavera al Festival sloveno del cioccolato a Radovljica".