Baldini, "Riforma Coni sia condivisa"

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Sulla riforma del Coni "ho grande preoccupazione". A dire la sua sulla riforma dello sport italiano è il campione olimpico di maratona ad Atene 2004 e due volte campione europeo Stefano Baldini che all'Ansa non nasconde qualche apprensione e si augura che alla fine si arrivi a "una riforma condivisa". "L'autonomia è una regola e va assolutamente rispettata. Se una riforma deve essere fatta nei confronti del Coni, la riforma deve anche essere spiegata meglio e comunque condivisa con chi lo sport lo ha gestito fino a questo momento, in quanto depositario del sistema attuale. Il mio timore è di un cambiamento talmente radicale che nel breve e medio termine rischia di diventare un boomerang per lo sport di alto livello".