Allerta vento e mare, neve in collina

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Allerta meteo con codice giallo dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani per vento forte e mare mosso sulla costa romagnola e su quella ferrarese.

E' quanto disposto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che evidenzia anche precipitazioni sul settore orientale della Regione con neve a partire da 400 metri sulle province occidentali e a quote superiori sul resto dell'Appennino.

Domani, spiega una nota, ci sarà "un peggioramento con condizioni di maltempo a partire dalla tarda serata, che si intensificherà nelle prime ore di martedì".

Previsti venti molto forti sulla costa con intensità comprese tra 62-74 Km/h. Mare da molto mosso ad agitato con altezza dell'onda superiore a 2,5 metri. Previste, inoltre, precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio sul settore orientale con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a partire da 400 metri sulle province occidentali e a quote superiori sul rimanente territorio appenninico.