Derubava pazienti anziani, arrestata Oss

Derubava pazienti anziani di collanine d'oro e fedi nuziali, chiedendo loro di poter fare un massaggio, oppure la barba. Tra le vittime anche un 94enne e malati di Alzheimer. Ieri a Modena, accusata di decine di furti tra l'ospedale di Baggiovara e alcune case di cura, una operatrice socio sanitaria di 38 anni, di origini boliviane, è finita agli arresti domiciliari. Fondamentali sono state le denunce delle varie strutture presentate al posto di polizia dell'ospedale, che hanno avviato le indagini della squadra mobile. Gli accertamenti in un 'Compro Oro' della città hanno permesso di scoprire che la donna aveva venduto sia una collana in oro che una fede, risultata appartenere ad un paziente ricoverato. I furti attribuiti alla donna sono una quindicina, ma la questura di Modena ritiene che altri potrebbero essere stati commessi già da prima della scorsa estate. Per questo chi ritenesse di essere stato derubato può contattare la questura di Modena allo 059-410411.