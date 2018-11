Nuovo cd rossiniano per Michele Mariotti

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Con la messinscena del "Don Giovanni" di Mozart, in programma dal 15 al 23 dicembre, si conclude la decennale collaborazione fra Michele Mariotti e il Teatro Comunale di Bologna. Arrivò ventottenne nel 2007, "ancora con i calzoni corti", va via come uno dei direttori più richiesti della scena internazionale. A coronamento di questo intenso periodo di collaborazione, la casa discografica Pentatone fa uscire oggi il cd "Rossini Overtures", registrato in occasione del 150/o della morte del compositore e contenente alcune tra le più celebri sinfonie d'opera tratte da La scala di seta, Tancredi, L'italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra, Matilde di Shabran, Semiramide, Le siège de Corinthe e Guillaume Tell.