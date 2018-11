A Cioccoshow bandiera da Guinness

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Record da Guinnes al Cioccoshow di Bologna. Alla kermesse, in programma fino a domenica, è stato prodotto il mosaico di cioccolato più grande del mondo raffigurante la bandiera italiana: 54,38 metri quadrati, 922 chili di peso per 11.664 tessere, realizzato in 120 ore di lavoro.

Dopo la proclamazione del primato da parte del giudice del Guinness, Lucia Sinigagliesi il cioccolato prodotto dalla società IChoco di Gorizia è stato messo in vendita al pubblico della rassegna. I gusti: limone, vaniglia e fragola a riprendere le tinte del tricolore.

Si tratta del terzo record da Guinness realizzato al Cioccoshow: negli anni passati è stata realizzata la tavoletta di cioccolato e l'euro di cioccolato da record del mondo.