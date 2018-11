A Bologna concerto di Natale Jethro Tull

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - 'Ian Anderson presenta Christmas Jethro Tull' è il concerto in programma il 12 dicembre alla chiesa di San Salvatore, a Bologna, in cui il musicista britannico presenterà brani natalizi con la partecipazione del 'Faith gospel choir' diretto da Rosanna Bonvento. Il ricavato della serata sarà devoluto all'Arad (associazione di ricerca e assistenza delle demenze). "E' stato Anderson che attraverso il suo manager italiano ha chiesto di suonare in un concerto natalizio di beneficenza - ha spiegato il musicista Giorgio Zagnoni che cura la parte organizzativa - e grazie alla collaborazione del vescovo di Bologna Matteo Zuppi e del prefetto Patrizia Impresa, si terrà nella chiesa di San Salvatore, attigua al palazzo della Prefettura". Ma dei 600 posti disponibili ne restano ancora poco più di cinquanta. Il 13 dicembre Anderson replicherà a Reggio Emilia alla Madonna della Ghiara. I Jethro Tull, che festeggiano i 50 anni dalla fondazione torneranno poi Bologna il 30 marzo all'Europa Auditorium.