Vasco Rossi, nuovo singolo è La Verità

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Vasco torna con un nuovo brano. Esce in radio e in digitale il 16 novembre, e in vinile dal 23, La Verità. Tre minuti e mezzo di metafore esagerate, realtà forzata, mai così calzanti nel clima di confusione e di isteria di questi tempi. Il brano è stato scritto con Roberto Casini (il batterista della prima band ufficiale che poi Vasco battezzò Steve Rogers band) già complice di canzoni come "Va bene, va bene così", "Gabri" e dei più recenti "Eh già" e "Sono innocente", con gli arrangiamenti di Celso Valli, che da decenni collabora con il Komandante.

Intanto, con 180 mila biglietti bruciati in due ore di vendita generale per l'1, 2, 6 e 7 giugno, allo stadio San Siro di Milano, si sono rese necessarie altre 2 date, l'11 e il 12 giugno, che portano così a 6 il numero totale di live a Milano.

Il 18 e 19 in programma anche due live a Cagliari.