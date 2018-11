Le foreste di Eva Jospin ai Diamanti

(ANSA) - FERRARA, 14 NOV - Un'interprete della scena artistica francese, Eva Jospin, è protagonista del secondo appuntamento della rassegna d'arte contemporanea Offside a Ferrara. 'Sous-Bois' è il titolo della mostra, aperta a Palazzo dei Diamanti dal 17 novembre al 6 gennaio, in contemporanea con l'esposizione dedicata a 'Courbet e la natura'.

In omaggio al maestro francese e al suo ritorno in Italia, Jospin - alla sua prima personale in un museo del nostro Paese - propone un viaggio nell'universo dei boschi, delle fonti e delle grotte, motivi ricorrenti anche nella ricerca courbettiana. Con un processo di ritaglio e assemblaggio di materiali poveri, come cartone, corda e filo metallico, dà vita a imponenti installazioni di trame frondose e fitti boschi a dimensione reale.

Oltre all'allestimento nella sala dedicata alla mostra, Eva Jospin ha realizzato nel loggiato l'intervento site specific dal titolo 'Ninfeo', con il quale la natura incantata del mito viene evocata nel contesto di un edificio simbolo del rinascimento.