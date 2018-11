In E-R hub europeo per Eon Reality

(ANSA) - BOLOGNA, 14 NOV - La realtà virtuale prende forma in Emilia-Romagna: Eon Reality, gruppo californiano specializzato nello sviluppo di software e piattaforme digitali, ha inaugurato al Worklife Innovation hub di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, il suo Centro digitale interattivo e la Virtual Reality Innovation Academy, unico hub voluto in Italia per lo sviluppo di contenuti e applicazioni legati alla realtà virtuale aumentata. Quello bolognese diventa per Eon il nuovo quartier generale europeo dell'azienda americana.

Il centro copre una superficie di 2.400 metri quadrati, con spazi riservati all'Academy, uno showroom e laboratori. Nel progetto la Regione ha investito 6,3 milioni di euro, su un totale di 24 milioni impiegati, attraverso la legge regionale sull'attrazione di investimenti, dopo che l'azienda californiana aveva partecipato al bando relativo all'Industria 4.0. Prevista l'assunzione di 160 addetti entro tre anni, di cui 128 persone con laurea o titoli superiori.