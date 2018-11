Cavallo fugge e scorazza in paese

Dopo avere scavalcato una recinzione, ha raggiunto il paese e ha galoppato per un po' per le strade del centro di Castel San Pietro, nel Bolognese. Il protagonista della breve fuga è Sunrise, un cavallo bianco purosangue di razza araba che verso le 19 di ieri sera si è allontanato dalla tenuta di campagna dove vive. Diversi cittadini lo hanno visto (e fotografato) mentre si aggirava per le strade della cittadina. Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri per recuperarlo. Il cavallo non ha opposto alcuna resistenza: dopo essersi fatto condurre nel cortile privato di un'abitazione, dove è stato nutrito con alcune carote, si è lasciato imbrigliare con una capezza e una longhina, fornite da una signora residente in zona, appassionata di cavalli. L'animale è stato infine restituito ai proprietari.