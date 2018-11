Dal 15 al 18 torna Cioccoshow a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 NOV - Torna, giunto alla 14/a edizione, il Cioccoshow di Bologna. La festa del cioccolato - per il secondo anno in piazza XX Settembre - andrà in scena dal 15 al 18 novembre, raddoppia il numero degli espositori - che passano da poco più di 20 a 51 - e festeggia il ritorno di alcuni maestri cioccolatieri, assenti lo scorso anno, dopo il passaggio da Piazza Maggiore allo spazio vicino alla Stazione Centrale.

La kermesse, vedrà presenti sette stand di cioccolatieri belgi e sloveni, laboratori artigianali e uno stand promozionale del Radovljica Chocolate Festival all'insegna del gemellaggio stretto tra la manifestazione bolognese e quella che si tiene a maggio nella città slovena.

L'edizione 2018 del Cioccoshow, punta al terzo primato da Guinness con una bandiera italiana di oltre 50 metri e 800 kg realizzata dalla iChoco di Gorizia grazie a 120 ore di lavoro di maestri cioccolatieri italiani. Sabato sera la Ciocconight con gli stand aperti fino mezzanotte, spettacoli, musica e un Dj Set con Rudy Zerbi.