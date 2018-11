Baglioni, doppio appuntamento a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 NOV - Doppio appuntamento con Claudio Baglioni il 13 e 14 novembre all'Unipol Arena di Casalecchio.

Dopo i concerti di metà settembre all'Arena di Verona - con diretta tv su Rai1 in prima serata - per festeggiare 50 anni di carriera, il cantautore ha cominciato un mese fa il nuovo tour 'Al Centro' nei palasport d'Italia.

Grazie al palco posto proprio al centro, il pubblico, disposto a 360 gradi, può ripercorrere insieme a lui mezzo secolo di musica, con una scaletta che raccoglie tutti i più grandi successi, per la prima volta in ordine cronologico. Il via lo dà 'Questo piccolo grande amore', del '72, la canzone del secolo. Poi i primi successi, quelli della giovinezza, da 'Amore bello' a 'W l'Inghilterra'. Scorrono gli album, passano gli anni: 'E tu', 'Strada facendo', 'La vita è adesso', 'Mille giorni di te e di me'. L'ultima parte del concerto è dedicata alle produzioni più recenti, quelle della maturità, da 'Io sono qui' in poi. Oltre tre ore per più di 30 canzoni, fra le oltre 400 scritte da Baglioni.