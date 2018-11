Baby gang specializzata in furti d'auto

Quattro minorenni, tra i 15 ed i 17 anni, studenti di Pavullo nel Frignano (nell'Appennino Modenese), tutti figli di famiglie del posto, sono stati denunciati dai carabinieri per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di droga. I quattro sarebbero, secondo le indagini, i componenti di una baby gang che nelle ultime due settimane a Pavullo e in altri comuni limitrofi, ha rubato diverse auto parcheggiate, almeno cinque i veicoli in questione. Mezzi che poi i quattro utilizzavano per andare a ballare e 'fare serata'. I militari hanno sequestrato nelle loro case, e anche sulle auto, 45 grammi di hashish. Per sfuggire ai carabinieri, uno dei quattro, di 17 anni, ha travolto in retromarcia un militare, ferendolo.