Autismo, a Modena laboratorio di sfoglia

Un laboratorio didattico di pasta fresca, dove ragazzi delle scuole superiori e giovani affetti da autismo possono cimentarsi in cucina con l'aiuto delle "sfogline". È il "Tortellante", ideato nel 2016 dall'associazione "Aut Aut" a Modena, la cui nuova sede è stata inaugurata dallo chef Massimo Bottura. Al taglio del nastro anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. In una palazzina a due piani nell'ex Mercato Ortofrutticolo, l'edificio ospita al piano terra il laboratorio di pasta fresca e al primo la parte residenziale, dove le persone autistiche che frequentano il laboratorio (25 partecipanti, tra i 15 e i 25 anni) potranno anche sperimentare, inizialmente per brevi periodi, la vita domestica e in gruppo al di fuori della famiglia di origine.