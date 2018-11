Gp Brasile: pole Hamilton, Vettel 2/o

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha conquistato la pole position del Gp del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1. Sulla pista di Interlagos, il campione del mondo ha chiuso il miglior giro in 1.'07''281. In prima fila, al suo fianco, partirà Sebastian Vettel, staccato di 93 millesimi. Mercedes e Ferrari anche in seconda fila, con Bottas in terza piazza (+160 millesimi) e Raikkonen in quarta (+0.175). Quarto e quinto tempo per le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, penalizzato però di 5 posizioni in griglia.