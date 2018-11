Zecchino d'oro 61, social e d'attualità

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Sempre più social, sempre più al passo coi tempi e canzoni che non rappresentano i nostri tempi. A partire da sabato 10 novembre, per la durata di quattro puntate, dalle ore 16:35, si svolgerà in diretta dall'Antoniano di Bologna, la 61esima edizione dello Zecchino d'Oro, condotto da Francesca Fialdini insieme a Gigi & Ross, con la direzione artistica di Carlo Conti e musicale del maestro Peppe Vessicchio.

Conti, che condurrà anche uno speciale in prima serata il 5 dicembre (uno show dedicato al Natale), ha sottolineato tra l'altro che "nelle quattro puntate, ci saranno Cristina D'Avena, Pippo Baudo, Amadeus, Giovanna Civitillo e ci sarò anch'io. Su Rai Yo Yo, ci sarà il cartone animato dei 44 gatti dal 12 novembre. Lo speciale natalizio, invece, si intitolerà Un Natale d'oro zecchino, con tutte canzoni natalizie. L'ospite d'onore sarà Raffaella Carrà. Ci A dirigere il Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano di Bologna, Sabrina Simoni.