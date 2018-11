Musica: Vecchioni il 18/4 a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 NOV - Toccherà l'EuropAuditorium di Bologna il 18 aprile il tour di Roberto Vecchioni, di cui è appena uscito il nuovo album, 'L'infinito', a cinque anni dall'ultimo lavoro discografico. Prevendite aperte dalle 12 di venerdì 9 novembre.

L'album racchiude 12 brani inediti e il ritorno sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, duetta con Vecchioni nel singolo 'Ti insegnerò a volare', ispirato ad Alex Zanardi. Due padri della canzone d'autore si rivolgono alle nuove generazioni, in un periodo in cui tutto si dissolve nella liquidità e nella precarietà culturale, invitandole a sfidare l'impossibile. La storia del campione è la metafora della "passione per la vita che è più forte del destino".

"Questo brano - racconta Vecchioni - si specchia direttamente in quella che è stata chiamata la 'canzone d'autore' e che non c'è, non esiste più dagli anni '70. In realtà l'intero disco è immerso in quell'atmosfera perché là è nato e successo tutto. Là tutto è stato come doveva essere".