Marijuana nel fienile di una parrocchia

(ANSA) - MODENA, 8 NOV - Cinque chili e 200 grammi di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia di Modena nella stalla annessa a una parrocchia.

Il ritrovamento è avvenuto dopo che gli agenti hanno fatto alcuni controlli nella zona di San Pancrazio, frazione di Modena, anche a seguito di segnalazioni di alcuni residenti. La droga era in un piccolo fienile, dove trovano rifugio capre e asini, annesso alla parrocchia di campagna.

I poliziotti hanno recuperato, in uno scatolone, le infiorescenze di marijuana che erano contenute in sacchetti di plastica sigillati ermeticamente e suddivisi in diverse pezzature. Sono in corso indagini per risalire agli spacciatori.

Il parroco, estraneo ai fatti e amareggiato per l'accaduto, ha collaborato con la polizia durante la perquisizione.