La Chamber Orchestra of Europe in tour

La Chamber Orchestra of Europe, considerata da molti 'la miglior orchestra da camera del mondo', torna in Italia per un tour di quattro serate che si aprirà il 9 al Teatro Comunale di Vicenza e proseguirà il 10 al Valli di Reggio Emilia, l'11 al Comunale di Ferrara e il 12 a quello di Treviso. Il complesso, fondato da Claudio Abbado nel 1981, è stato per molti anni Orchestra in residence di Ferrara Musica e con l'associazione estense mantiene ancora un intenso rapporto di collaborazione, cosa che succede anche col teatro trevigiano, dove torna per il terzo anno di seguito, e con quello di Reggio dove chiuderà la stagione a maggio. Sarà guidata dal danese Nikolaj Znaider che sostituisce Andrés Orozco-Estrada vittima di un incidente e costretto all'immobilità. Znajder, celebre soprattutto come violinista, sarà impegnato con una locandina in parte cambiata rispetto a quella annunciata e ora composta dal Concerto per violino e orchestra in re maggiore di Beethoven e dalla Sinfonia N. 7 di Dvořák.