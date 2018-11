Auto nel canale, mortale nel Piacentino

Incidente stradale mortale all'alba a Castelvetro, in provincia di Piacenza. Una donna di 31 anni ha perso la vita dopo che la sua auto, una Mercedes Classe A, è uscita di strada mentre viaggiava verso Cremona. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di mattina, ma la vettura, rovesciata in un canale a margine della strada, è stata notata solo intorno alle 8 da alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito chiamato il 118. All'arrivo del personale sanitario e dei vigili del fuoco, per la donna non c'era più nulla da fare. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri.