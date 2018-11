Al via Eima, vetrina per l'agricoltura

(ANSA) - BOLOGNA, 6 NOV - Tutto pronto a Bologna Fiere per Eima International, 43/ma edizione della rassegna mondiale di macchine agricoltura che si apre domani e proseguirà fino a domenica 7 novembre. "Le idee sono tante, ma non abbiamo interlocutori" nel Governo, denuncia Alessandro Malavolti, presidente della Federazione nazionale costruttori macchine per agricoltura (FederUnacoma).

"Sono mesi che chiediamo dialogo col ministero dell'Agricoltura ma dall'altra parte c'è un sordo, c'è il vuoto pneumatico", ha detto Malavolti in conferenza stampa. "Questa - ha aggiunto - è la seconda fiera italiana, la seconda di settore a livello mondiale e per l'inaugurazione il ministro dell'agricoltura italiana va in Cina". Un segnale di "disinteresse" per "tutta l'industria" e "tutti gli agricoltori". All'Eima espongono 1.950 industrie costruttrici, di cui circa 600 da 49 Paesi del mondo. Per le presenze si punta a superare quota 300mila.