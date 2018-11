Arte: Bonisoli,10 progetti contemporanei

(ANSA) - BOLOGNA, 5 NOV - Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, ha annunciato i dieci progetti vincitori della quarta edizione di Italian Council, bando internazionale a sostegno dell'arte contemporanea italiana promosso dal ministero (Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane). "In considerazione del successo ottenuto - sottolinea il ministro Bonisoli in una nota - intendiamo andare avanti, tornando nel 2019 con una nuova edizione del concorso".

Questo quarto bando - che assegna un milione di euro alle proposte degli artisti Elena Bellantoni, Francesco Bertelè, Rä Di Martino, Sara Enrico, Sonia Leimer, Maurizio Nannucci, Cesare Pietroiusti, Marinella Senatore, Mario Rizzi e Luca Vitone - premia tra l'altro due progetti dell'Emilia-Romagna (presentati da Complesso monumentale della Pilotta di Parma e Museo MAMbo di Bologna) e due di Roma, da Fondazione Volume! e Associazione Culturale Wunderbar, oltre che dall'International Studio & Curatorial Program di New York.