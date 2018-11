Maltempo, il Po sorvegliato: la piena è sotto controllo

L'ondata di maltempo prosegue in Emilia-Romagna con un'allerta arancione che permane sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica legata alla propagazione della piena del fiume Po. È quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'Emilia-Romagna e di Arpae. Il colmo di piena è atteso nelle prime ore di lunedì, 5 novembre, nella sezione di Pontelagoscuro, nel Ferrarese, ma la situazione è sotto controllo.

La piena del fiume Po che sta transitando in queste ore è sostanzialmente una piena 'normale' e la situazione è sotto controllo. "La portata d'acqua è di circa cinque-seimila metri cubi al secondo, poco più della metà della 'piena storica'", spiega All'ANSA Maurizio Mainetti, direttore dell'agenzia regionale di Protezione civile dell'Emilia-Romagna. "Abbiamo emesso un'allerta arancione - prosegue - ma riguarda solo i Comuni rivieraschi e non il resto dell'area. L'acqua sta transitando con un livello un po' più alto da Ferrara al mare, ma si sta espandendo nelle aree golenali e non arriva mai all'argine maestro. Procediamo in maniera controllata". Più che un colmo di piena è corretto parlare di "ripetuti innalzamenti del livello dell'acqua", dopo le giornate di precipitazioni. Piogge che peraltro sono previste sparse, ma non con fenomeni significativi nelle prossime ore.