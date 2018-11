Fanno saltare bancomat nel Piacentino, ladri in fuga

Colpo nella notte in una banca di Pontenure, in provincia di Piacenza. Una banda di ladri, armati di fucile, ha fatto esplodere con il gas acetilene il bancomat della filiale della Banca di Piacenza. I malviventi, stando alle testimonianze dei residenti svegliati di soprassalto dal botto, erano almeno cinque a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Qualcuno dice di aver visto anche una seconda vettura. Mentre tre sono scesi per far saltare il bancomat, un quarto pare tenesse d'occhio la situazione imbracciando un fucile. Il quinto, alla guida, è ripartito a tutta velocità dopo il colpo innescando un inseguimento con una pattuglia dell'istituto di vigilanza. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, la polizia e anche una squadra di vigili del fuoco, ma i malviventi avevano già imboccato a tutta velocità il casello dell'autostrada facendo perdere le tracce. L'importo del denaro rubato non è stato ancora quantificato.