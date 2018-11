Torna il 'Baccanale', tra cibo e cultura

(ANSA) - BOLOGNA, 2 NOV - Torna il 'Baccanale', la rassegna annuale che va in scena ad Imola, nel Bolognese, dedicata alla cultura del cibo e all'enogastronomia, che per questa edizione prende il titolo "l'Italia del latte". Segnalato tra gli eventi per l'Anno del Cibo Italiano 2018, il 'Baccanale' è organizzato dal Comune di Imola, grazie al sostegno di enti pubblici e privati e con il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Regione Emilia-Romagna.

Dal 3 al 25 novembre sono 122 gli appuntamenti in programma, in 23 giorni e 4 fine settimana, articolati nel consueto format che prevede incontri, tavole rotonde, spettacoli, mostre mercato, degustazioni, cene e altro. Il 'Baccanale' 2018 "l'Italia del latte" sarà l'occasione per approfondire i temi legati alla storia, alla produzione e al consumo di questo prodotto. La cerimonia di apertura è in programma al Teatro Comunale 'Stignani', alle 17.30, con l'intervento introduttivo della sindaca di Imola Manuela Sangiorgi.