Musica: Bologna, Tommy Emmanuel al Duse

(ANSA) - BOLOGNA, 2 NOV - Il musicista australiano Tommy Emmanuel, ritenuto il massimo esponente della chitarra acustica a livello mondiale, torna al teatro Duse di Bologna - dopo il tutto esaurito di tre anni fa e dell'anno scorso - giovedì 8 novembre (ore 21). Sarà accompagnato in concerto da Jerry Douglas, maestro del dobro e vincitore di 14 Grammy Awards, che con la sua chitarra resofonica aprirà anche la serata.

Emmanuel, 63 anni, presenterà l'ultimo album 'Accomplice One', uscito a gennaio. Esecutore e compositore di gran parte dei brani del suo repertorio, ha vinto il Nammy (Nashville Music Award) nel '97 e ha avuto una nomination al Grammy Award nel '98 con Chet Atkins. Nel sociale sostiene Kids Under Cover, associazione che costruisce case e scuole per giovani senzatetto. Douglas rappresenta per la chitarra resofonica quello che era Jimi Hendrix per la chitarra elettrica: i suoi album hanno elementi di bluegrass, country, rock, jazz, blues e musica celtica e il suono del suo dobro ha contribuito ad oltre 1.500 album.