Maltempo: allerta E-R, preoccupa il Po

(ANSA) - BOLOGNA, 2 NOV - Allerta meteo di colore arancione per criticità idraulica sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. A lanciarla è la Protezione Civile regionale che indica un'allerta di colore giallo, sempre per criticità idraulica nella pianura e bassa collina emiliana occidentale e per criticità idrogeologica nelle zone stessa zona, nei bacini emiliani occidentali, in quelli emiliani centrali e orientali e nei bacini romagnoli.

"La presenza di un minimo depressionario sul Tirreno - spiega una nota - determinerà l'afflusso di correnti umide ed instabili sulla nostra regione che determineranno piogge diffuse di debole intensità per la giornata di domani. Un colmo di piena nel fiume Po è in transito tra le sezioni di Borgoforte e Sermide nel Mantovano. Un nuovo colmo è attualmente in transito a Ponte Becca nel Pavese e arriverà nella sezione di Piacenza nella serata di oggi. Nel pomeriggio di domani e transiterà nella sezione di Boretto".