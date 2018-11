Levi apre stagione Filarmonica Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 2 NOV – Lunedì prossimo all'Auditorium Manzoni, l'Orchestra Filarmonica di Bologna inaugurerà la stagione sinfonica 2018/19 con un concerto, il primo dei nove in programma fino all'8 giugno, diretto da Yoel Levi. Rumeno di nascita ma israeliano per formazione, Levi è a capo della KBS Symphony Orchestra di Seoul dopo avere guidato a lungo l'Orchestra Sinfonica di Atlanta con la quale ha inciso un vasto repertorio.

Al debutto a Bologna, proporrà un programma di grande impatto interamente dedicato a compositori russi. L'apertura è affidata al Concerto per violino e orchestra in re maggiore di Ciajkovskij, alla cui fama ha ulteriormente contribuito il film 'Il concerto' di Radu Mihaileanu, e alla Sinfonia N.2 in Mi minore di Sergej Rachmaninov. Solista per il Concerto di Ciajkovskij sarà il violinista lituano Julian Rachlin, un musicista che, a differenza di Levi, ha frequentato spesso le stagioni concertistiche bolognesi.