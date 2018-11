Influenza, parte campagna per vaccino

(ANSA) - BOLOGNA, 2 NOV - Prenderà il via lunedì 5 novembre in tutta l'Emilia-Romagna la campagna di comunicazione della Regione per la vaccinazione gratuita. "Non farti influenzare: proteggi la tua salute", è il messaggio scelto per sensibilizzare i cittadini più a rischio tramite uno spot video diffuso on line e sui social media, una pagina web con le informazioni utili e una locandina distribuita negli ambulatori vaccinali. A effettuare la vaccinazione saranno i medici di famiglia e i servizi vaccinali delle Aziende Usl, dove stanno arrivando i primi 815mila vaccini. "Meglio muoversi per tempo, tra novembre e dicembre - fa sapere la Regione -, perché i picchi epidemici si raggiungono tra gennaio e febbraio". La scorsa stagione (2017/2018) sono state circa 681.400, in Emilia-Romagna, le persone colpite da influenza e oltre 735mila quelle vaccinate. Per chiarimenti si può contattare il numero gratuito 800-033033, rivolgersi al proprio medico o consultare il sito dedicato (www.vaccino-antinfluenzale.it), online da lunedì.