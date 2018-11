Halloween,spaventa ragazzini con pistola

(ANSA) - BOLOGNA, 2 NOV - Vestito in tuta mimetica, ha estratto una pistola a salve e ha esploso alcuni copi in aria per spaventare alcuni ragazzini che stavano giocando a 'dolcetto o scherzetto?'. E' successo verso le 21.30 di mercoledì sera a Castel San Pietro, nel Bolognese, dove i Carabinieri hanno denunciato un 23enne moldavo per procurato allarme. La scena è avvenuta viale Terme, durante i festeggiamenti di Halloween.

Il giovane è stato rintracciato poco dopo, ancora in possesso della pistola giocattolo, che era priva del tappo rosso regolamentare ed è stata sequestrata. Sempre per procurato allarme, a Bologna la Polizia ha denunciato tre giovani fra i 18 e i 19 anni che in zona San Donato giocavano a 'guardie e ladri' impugnando una pistola a molla, anch'essa sprovvista di tappo rosso. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad alcune segnalazioni di persone allarmate dalla presenza dell'Arma.