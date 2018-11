Turismo, 67% italiani vuole la montagna

Il 66,8% degli italiani desidera andare in montagna, nel 93,7% dei casi scegliendo una località nei confini nazionali. È uno dei dati emersi a Modena in apertura del salone del turismo e degli sport invernali, Skipass, grazie a Skipass Panorama Turismo, l'osservatorio del turismo montano.

Secondo quanto rilevato dall'osservatorio, in occasione del soggiorno in montagna gli italiani viaggeranno in media in nuclei familiari composti da 2,8 persone. Si tratterà, in prevalenza, di coppie: praticamente un italiano su due intende andare in montagna con il proprio compagno o compagna (48%).

Alta anche la quota dei nuclei familiari, pari al 45,7%, per un "desiderato" soggiorno medio di 5,2 giorni e una disponibilità di spesa di 112 euro per ogni giornata di soggiorno in montagna.

Previsti dati in crescita per la filiera: per l'intero comparto un incremento del fatturato del 4,3%, raggiungendo quota 11,3 miliardi.