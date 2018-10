Philip Morris,da 2015 5 mln 'smoke free'

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - "Siamo piuttosto orgogliosi del nostro progresso perché il prodotto che abbiamo inventato ci sta aiutando a convertire i fumatori": dal 2015 a oggi "abbiamo convertito più di 5 milioni di persone nel mondo, circa 10mila persone al giorno a prodotti di nuova generazione", cioè "smoke free". Così Eugenio Sidoli, presidente e ad di Philip Morris Italia, intervenendo oggi all'Opificio Golinelli di Bologna al ciclo di incontri su "Innovazione, scienza e società" promosso dall'Istituto Cattaneo.

Caso analizzato quello della sfida di Philip Morris International di diventare artefice di un futuro senza fumo con l'innovazione tecnologica e una profonda trasformazione del proprio modello di business che passa anche attraverso la nuova tecnologia Iqos, che scalda il tabacco in appositi stick invece di bruciarlo. "Smettere di produrre sigarette è una strada poco praticabile - dice Sidoli -, perché non è vietando una cosa che il comportamento delle persone cambia, ma questo cambia in presenza di alternative".