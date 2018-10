In auto con 11 kg di cocaina, arrestato

(ANSA) - MODENA, 31 0TT - Undici chili di cocaina purissima: un valore di 500.000 euro se venduta per strada, che poteva arrivare anche a un milione una volta tagliata con altre sostanze. La Polizia stradale della sottosezione di Modena Nord ha arrestato giovedì scorso un rumeno di 29 anni alla guida di una Bmw partita direttamente dalla Romania.

Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, gli agenti hanno proceduto ad un controllo più accurato in caserma dopo aver fermato l'auto a ridosso del casello di Modena Sud. Dentro una intercapedine ricavata in uno dei due sedili posteriori, è saltato fuori l'ingente quantitativo di droga, che era destinato con ogni probabilità proprio alla provincia di Modena.

L'uomo, finito ovviamente in manette, non ha proferito parola rispetto a dove fosse diretto e al possesso dello stupefacente.

Gli inquirenti ritengono che si tratti di un corriere. Quello di giovedì è uno dei sequestri più ingenti nel Modenese degli ultimi anni.