Fiore, Strage Bologna non fu fascista

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - "Noi possiamo fare un ragionamento su quella strage, capire chi fu anche per tante cose che sono accadute dopo. Non furono i fascisti, questo è un dato chiarissimo". Lo ha detto il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, prima di entrare nell'aula della Corte di assise di Bologna dove è chiamato come testimone nel processo a Gilberto Cavallini per la Strage del 2 agosto. "C'è sicuramente - ha aggiunto - un coinvolgimento, quantomeno nel depistaggio, della P2 ma questa è una strage sostanzialmente internazionale e avremo modo di dire delle cose che non sono mai uscite nel processo, non perché non ci siano, ma perchè sono state occultate e non sono state tirate fuori".