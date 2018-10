Rimini da museo per 25/o morte Fellini

(ANSA) - RIMINI, 30 OTT - Per i 25 anni della scomparsa di Federico Fellini, il 31 ottobre, il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, parla dell'assegnazione provvisoria al bando per il Museo Internazionale Federico Fellini: "L'anno prossimo verranno avviati i cantieri per questo inconsueto polo museale 'a tre gambe' (castello, Fulgor, spazio outdoor) per completarne la realizzazione entro l'estate 2020", per "il centenario della nascita del geniale regista riminese".

Il sindaco Gnassi ricorda le vicissitudini dell'associazione 'Fondazione Fellini', gli alti e bassi del premio cinematografico e le critiche alla precedente concezione di museo in uno spazio unico: "ricordo la visita di Sharon Stone alla casa del regista, con un commento sull'esiguità dell'esposizione". Così, spiega, "la scelta successiva si è sviluppata diversamente", orientati a dedicargli "un intero quadrante di città, tra il teatro verdiano e Rimini romana, spazi interni ed esterni". Insomma, "un polo museale diverso, fuori dagli schemi e per questo unico".