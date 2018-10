Ambulanza e automedica contro un camion, 5 feriti

Un'ambulanza e un'auto medica dell'assistenza pubblica di Borgo Val di Taro (Parma) sono rimaste coinvolte attorno alle 5 in un incidente stradale con un camion, lungo via Emilia Ovest a Fraore, frazione della città emiliana. I due mezzi sono finiti in un fossato. Il bilancio è di cinque feriti fra cui due gravi; una di loro, una volontaria dell'assistenza pubblica, in condizioni disperate. Ferito anche un bimbo piccolo, in maniera non preoccupante, e la madre.

Proprio il bambino era oggetto dell'intervento del 118. La madre lo stava accompagnando in ambulanza. Sul luogo dell'incidente oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.