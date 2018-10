In E-R 12% energia da fonti rinnovabili

In Emilia-Romagna le fonti di energia rinnovabili sono arrivate al 12% del totale regionale e sono 5.500 le aziende "green", che danno lavoro a quasi 290mila persone (in crescita del 5% rispetto al 2014), inserite in un comparto che fattura 78 miliardi l'anno. Sono i numeri dell'economia "verde" emersi dagli Stati generali della "Green economy" in corso a Bologna su iniziativa della Regione.

Un'occasione di confronto sulle le sfide verso l'Agenda 2030 e dunque verso una transizione agli obiettivi europei fatti propri nel Piano energetico regionale che prevede investimenti, fino al 2019, per quasi 250 milioni di euro tra fondi regionali e comunitari. Tra gli obiettivi, entro il 2030, la riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990, l'incremento al 27% della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili e l'incremento al 27% dell'efficienza energetica, con interventi che si concentrano nei settori trasporti, elettrico e termico.