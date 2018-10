Ferrara-Spagna e uccide, chiesti 30 anni

(ANSA) - FERRARA, 30 OTT - Ergastolo, ridotto di un terzo a 30 anni per il rito abbreviato, a Eder Guidarelli, 32 anni, per aver ucciso l'ex amico Marcello Cenci, suo coetaneo, in Spagna, nel luglio 2017. E' la richiesta della Procura, pm Savino e Volta, al giudice Carlo Negri, per tre aggravanti (premeditazione, stalking e lesioni prima dell'omicidio e minorata difesa). A Guidarelli è stata negata ogni attenuante, anche le generiche, per la confessione, ritenuta inutile, di convenienza. Convinto che Marcello fosse suo rivale in amore, lo aveva picchiato la prima volta il 26 agosto 2016 in piazza a Pontelagoscuro, frazione di Ferrara. L'1 novembre era andato a Valencia, dove Cenci si era trasferito per lavorare come barista, e gli aveva rotto il setto nasale. Il 26 dicembre, ancora a Pontelagoscuro, la terza aggressione che aveva mandato Cenci all'ospedale con 55 punti alla testa. La notte tra l'1 e il 2 luglio 2017, Eder è tornato a Valencia e ha ucciso Marcello strangolandolo. Arrestato a Ventimiglia, è in carcere a Ferrara.