Concerto in ricordo di Annamaria Morini

L'Accademia Filarmonica di Bologna ricorda la flautista Annamaria Morini, prematuramente scomparsa nel 2016, col concerto 'Ascoltando con Annamaria'. Nel corso della serata, domani in Sala Mozart alle 20.30, verranno eseguiti alcuni dei brani a lei dedicati dai tanti compositori con i quali ebbe modo di collaborare, Marco Montaguti, Giacinto Scelsi, Adriano Guarnieri, Brian Ferneyhough, Giacomo Manzoni, Gilberto Cappelli. Nata a Bologna, Annamaria Morini, svolse un'intensa attività di ricerca grazie alla quale il repertorio flautistico ha ricevuto nuovo impulso e nuove prospettive. Per lei sono state scritte oltre 120 composizioni. Annamaria Morini è stata anche saggista e docente all'Accademia Filarmonica e al Conservatorio di Bologna e all'Istituto Musicale Monteverdi di Cremona. In suo ricordo suoneranno l'arpista Paola Perrucci, le flautiste Giulia Biffi e Clara Cocco e il pianista Stefano Malferrari. L'ingresso al concerto è libero.