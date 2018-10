Musica Bologna Festival,omaggio a Berio

Il concerto della Kammerorchester Hannover e dell'oboista Juri Schmahl diretti da Hans-Christian Euler conclude il 30 ottobre alle 20.30 all'Oratorio di San Filippo Neri il ciclo "Omaggio a Berio" che il Bologna Festival ha dedicato al compositore e direttore di Imperia. L'Orchestra, al suo debutto in Italia, sarà impegnata in un programma che accosta brani di Berio per oboe a brani di Bach tratti dall'Offerta musicale e, a completamento di serata, al Quintetto per archi "Tapis" del compositore coreano Isang Yun. Pagina di arduo virtuosismo, la Sequenza VII per oboe solo viene proposta da Juri Schmahl insieme ai Chemins IV per oboe e undici archi, concepiti da Berio come un commento e una amplificazione di alcuni aspetti armonici della sequenza solistica.