La canzone d'autore di scena a Ferrara

'Storica e nuova canzone d'autore' a Ferrara: promossa dall'associazione Aspettando Godot e giunta alla settima edizione, la rassegna porterà in scena nella sala Estense venerdì 2 novembre Francesco Baccini e Max Manfredi, preceduti dall'esibizione di Beatrice Campisi (tra i vincitori del bando Siae 'S'illumina') e della band Cranchi, e sabato 3 Mario Castelnuovo e Giorgio Conte, con il duo Canzoni da Marciapiede, tra i più validi esponenti del 'Nuovo teatro canzone', e il cantautore-scrittore Leonardo Veronesi ad aprire la serata. La rassegna è dedicata al cantautore bolognese Claudio Lolli, scomparso in agosto.

Baccini si esibirà in 'solo pianoforte', riproponendo alcuni dei suoi brani più famosi; Manfredi, reputato da Fabrizio De Andrè il più valido cantautore italiano, sarà accompagnato da Marco Spiccio al piano. Castelnuovo è già stato ospite della manifestazione nell'edizione 2016, mentre Conte proporrà un estratto del tour 'Sconfinando', che dallo scorso anno riscuote successo anche all'estero.