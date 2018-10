Anziano morto, forse caduto dalle scale

Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sulla salma dell'uomo di 81 anni che ieri mattina è stato trovato morto, in circostanze inizialmente poco chiare, in un'abitazione di Chiavenna Landi, una piccola frazione della Bassa piacentina.

L'uomo, che viveva da solo e di cui non si avevano notizie da diverse ore, è stato trovato da un nipote riverso in una pozza di sangue, sotto un porticato in giardino, con una profonda lesione a un braccio. In seguito agli accertamenti svolti dai carabinieri, pare che il decesso sia stato causato da una violenta caduta dalla scala del fienile. La Procura di Piacenza ha comunque disposto l'esame medico legale per avvalorare questa ipotesi.