Longo, Frosinone sta crescendo

(ANSA) - FERRARA, 28 OTT - Dopo quattro settimane di ritiro Moreno Longo respira: dopo la larga vittoria sul campo della Spal, la panchina è salva. "Abbiamo dato continuità alle prestazioni - analizza - da tempo sottolineavo prestazioni positive che lasciavano presagire una vittoria. Dopo due pari e tante sconfitte è arrivata. Ma da settimane eravamo già entrati nella categoria. Io i segnali di crescita li vedevo. Contro la Spal siamo stati compatti e determinati, questa volta non abbiamo regalato nulla". Comprensibile ed evidente invece la delusione del tecnico spallino Semplici: "Abbiamo fallito l'esame di maturità, quello per tentare di raggiungere una eventuale salvezza anticipata. Ora piedi per terra, anche se non è che ci eravamo montati la testa dopo la vittoria sul campo della Roma. La Serie A è difficile, tutto qui. E a noi è mancata la giusta rabbia. Siamo stati bellini ma carenti negli ultimi venti metri. Un passaggio, una conclusione, una rifinitura... Si poteva e doveva fare di meglio".