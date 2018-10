Musica, Fabio Vacchi alla Carnegie Hall

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - Il compositore Fabio Vacchi sbarca alla Carnegie Hall di New York il 5 novembre, poco dopo il Petruzzelli di Bari (31 ottobre), con due nuovi brani in prima esecuzione assoluta, il Concerto per violoncello e orchestra e quello per violino e orchestra 'Natura Naturans'. In Puglia saranno impegnati il violoncellista Enrico Dindo con l'Orchestra di casa diretta da John Axelrod, negli Stati Uniti invece la violinista Nagao Huraka e l'Orchestra dell'Opera di Budapest, diretta da Balázs Kocsár.

Bolognese, Vacchi è considerato fra i più prestigiosi compositori contemporanei, eseguito anche da Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Antonio Pappano, Zubin Mehta. Vanta un'ampia produzione, dall'opera alle pagine orchestrali, dal melologo alla musica per film. Con questi due nuovi lavori - dedicati a Livia Pomodoro, per le sue lotte al femminile, la giustizia e i minori, tema caro a Vacchi che ha tre figli adottati - il compositore conferma l'amore per gli strumenti ad arco, da sempre "innamorato" del violoncello.