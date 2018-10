Moto:Australia,Dovizioso"Qualifica male"

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Oggi la mia qualifica è andata decisamente male, perché non sono riuscito a fare il tempo al momento giusto. Peccato, perché la pioggia, anche se leggera, ci ha disturbato durante tutta la Q2, e adesso dovremo partire dalla terza fila". Andrea Dovizioso accusa il meteo per la nona posizione ch avrà al via del Gp d'Australia, il suo peggior piazzamento in griglia del 2018. "Durante il week-end abbiamo avuto un po' di alti e bassi ma, come velocità, non siamo messi male - afferma il pilota della ducati -. Domani cercherò di recuperare subito qualche posizione, poi vedremo. La gara è molto lunga e dovremo capire quanto possiamo spingere per gestire al meglio il consumo delle gomme e provare a portare a casa un buon risultato".